Noile statii de autobuz le dau batai de cap clujenilor. Desi arata bine, utilitatea acestora este pusa sub semnul intrebarii. Intr-o sesizare, un locuitor al orasului spune ca sa astepti busul in ploaie nu a fost cea mai placuta experienta"Statia de bus de la capat 35 Gheorghe Dima I nu are copertina si zilele trecute au ... citeste toata stirea