Clujenii din Borhanci se simt discriminati! Primaria Cluj-Napoca, acuzata ca-i ignora: "Vrem sa simtim ca facem parte din acest oras laudat"

Locuitorii cartierului Borhanci din Cluj-Napoca sustin ca se simt ignorati de autoritati si discriminati fata de alte zone ale orasului.Acestia spun ca problemele cu infrastructura, cum ar fi lipsa canalizarii si drumurile pline de gropi, nu sunt rezolvate, in ciuda sesizarilor repetate catre Primaria Cluj-Napoca.Un clujean l-a invitat pe primarul Emil Boc pe strada Sperantei din Borhanci, unde zeci de familii traiesc in conditii nedemne pentru un oras in care calitatea vietii este promovata ... citește toată știrea