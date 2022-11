Clujenii din comuna Gilau trebuie sa-si schimbe cartile de identitate, dupa ce Primaria a redenumit strazile si a renumerotat casele.O echipa de functionari ai Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Cluj, merge cu statia mobila maine, in 28 noiembrie si in 12 decembrie in Gilau, ca sa preia documentele pentru intocmirea cartilor de identitate, in principal, ca urmare a modificarilor survenite odata cu aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei. In acest context, cetatenii de pe raza ... citeste toata stirea