Clujenii din Manastur se plang de invazia capuselor in parcurile din cartier:,,De o saptamana, in fiecare zi se intoarce copilul cu o capusa pe el"

Odata cu vremea frumoasa de afara a aparut si sezonul capuselor. Aceste insecte sunt extrem de periculoase deoarece pot provoca afectiuni grave, precum boala Lyme.Cateii sau pisicile se pot alege foarte usor cu o capusa, in acest sezon. Acestea stau in iarba si se prind usor de blana animalelor, ajungand apoi la piele. Si copiii care se joaca deseori in spatiile verzi pot cadea foarte usor prada insectelor.O astfel de situatie se intampla si in Manastur, reclama o clujeanca. Femeia cere ... citește toată știrea