Clujenii, dubii in privinta terenurilor din Soporului. Se gandesc de doua ori inainte sa cumpere: "Zona respectiva nu se dezvolta"

Problemele de infrastructura din colonia Soporului au fost amplu dezbatute de clujeni pe un grup de Reddit. In lipsa locuintelor disponibile in zona centrala, clujenii au inceput sa-si indrepte privirea catre proprietatile de la periferia Clujului, cum ar fi terenurile din Soporului sau Borhanci. Zona Sopor face parte dintr-un nou pariu al administratiei locale, care promite acolo un nou cartier, realizat ca la carte. Nu s-a spus, insa, cand se va face acest lucru."Merita cumparat teren in ... citește toată știrea