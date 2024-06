Clujenii exasperati de galagia produsa de tunurile de speriat pasari ale unei livezi din Cluj, la 7 dimineta:,, Este incredibila sfidarea si bataia de joc"

Clujenii care locuiesc in apropierea livezii de ciresi de pe strada Odobesti s-au saturat sa fie deranjati de zgomotul infernal produs de tunurile de speriat pasari folosite de administratori. Oamenii spun ca sunt treziti din somn chiar de la primele ore ale diminetii si in weekenduri, iar autoritatile locale ignora problema de fiecare data.,,Iar au inceput bubuiturile de la tunul anti pasari de la Livada de pe str Odobesti. Duminica la 7 jumatate dimineata!!! Din 30 in 30 de secunde. Este ... citește toată știrea