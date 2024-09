Clujenii expropriati ca sa faca loc pentru santierul Metroului se simt nedreptatiti de lege: Pe domnul Boc nu-l prea intereseaza/Dispare un cartier intreg

Clujenii expropriati pentru a face loc santierului Metroului se plang ca despagubirile oferite nu le permit sa-si cumpere o alta locuinta in orasul cu cele mai ridicate preturi imobiliare din Romania. Desi, oficial, au fost deja expropriati, acestia nu au primit inca banii, in ciuda afirmatiilor Primariei care sustine ca sumele ar fi fost deja transferate. Oamenii se tem ca si-au pierdut casele doar pentru a face loc altor proiecte imobiliare in centrul orasului si sunt sceptici ca Metroul va ... citește toată știrea