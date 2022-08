Clujenii ii aduc reprosuri si semneaza scrisori deschise pe tema parcurilor din Cluj Napoca, in timp ce Boc se lauda cum a investit Primaria Cluj 500.000 de euro pentru reamenjarea parcului dintr-un oras din Republica Moldova

Primarul Clujului, Emil Boc, a fost in Republica Moldova, la finalul saptamanii trecute, pentru a participa la manifestatiile dedicate Zilei Nationale a tarii (27 august - ziua in care se sarbatoreste independenta Republicii Moldova fata de URSS). Mai precis, Boc a fost prezent in orasul Ungheni - oras care s-a infratit cu municipiul Cluj Napoca si care de asemenea a sarbatorit 560 de ani de la prima atestare documentara.Boc a tinut sa transmita imagini din Parcul Central al orasului ... citeste toata stirea