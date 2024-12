Clujenii incheie anul 2024 cu oameni ai strazii sub balcoane si trotuare murdare: "Toata zona e infecta"

Anul 2024 se inchide pentru locuitorii din Cluj-Napoca cu aceleasi probleme nerezolvate de care s-au plans luni in sir: oameni ai strazii care dorm sub balcoanele locuintelor si arunca deseuri pe strazi.Locuitorii din Cluj au tras numeroase semnale de alarma in timpul anului, cerand interventia urgenta a autoritatilor locale pentru igienizarea zonelor afectate si relocarea persoanelor fara adapost. Cu toate acestea, sfarsitul de an ii gaseste pe clujeni in aceeasi situatie, fara solutii ... citește toată știrea