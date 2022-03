Clujenii inchiriaza apartamente in Kiev, in blocuri care poate nu mai exista. Ce mesaj vor sa transmita

Un clujean a inchiriat un apartament in Kiev, Ucraina, prin AirBnb, dar nu are de gand sa si mearga acolo. Este o forma de a ajuta ucrainenii afectati de razboi. Probabil ca apartamentul inchiriat nici nu mai exista.Cel care a lansat initiativa este specialistul in social media, Val Vesa, cel care a lansat si proiectul umanitar ShoeBox - Cadoul din cutia de pantofi."Stiu ca multi dintre voi deja ajutati refugiatii ucrainieni, care au ajuns in Romania, si fie donati bani, fie strangeti ... citeste toata stirea