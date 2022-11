Clujenii, incurajati sa recicleze electrocasnicele nefolosite. Vezi cand incepe campania de colectare. Sunt pregatite premii

In perioada 21- 26 noiembrie 2022 locuitorii municipiului Cluj-Napoca sunt incurajati sa se implice activ in protectia mediului inconjurator prin colectarea separata a deseurilor electrice si electronice.ECOTIC alaturi de partenerii sai, Primaria si Consiliul Local Cluj-Napoca, Rosal, Brantner si ECOTIC Transilvania organizeaza o campanie de colectare deseuri de echipamente electrice si electronice in Cluj- Napoca.Conform studiului ECOTIC "Obiceiurile populatiei Romaniei cu privire la ... citeste toata stirea