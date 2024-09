Clujenii, ingrijorati ca numarul oamenilor fara adapost care isi duc veacul pe strazile Clujului este in crestere: ,,De unde au aparut atat de multi?"

Problema persoanelor fara adapost este din ce in ce mai evidenta la Cluj!Tot mai multe persoane au inceput sa observe ca strazile din Cluj-Napoca au devenit ,,acasa" pentru multi oameni fara adapost, in special in zone precum Marasti sau in apropiere de gara.,,Nu stiu daca sunt singurul care a observat dar in ultimii 2 ani s-a umplut Clujul de boschetari, cel putin in Marasti sau Mihai Viteazu. De unde vin? Ce se intampla de unde au aparut atat de multi in ultimii ani?Nu face nimic Primaria ... citește toată știrea