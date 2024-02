Clujenii insista ca Primaria sa actioneze in parcurile din oras: ,,In parcurile de copii sunt plimbati catei care isi fac nevoile unde se joaca copiii"

Clujenii sunt nemultumiti de fenomenul care ia amploare in mai multe parcuri din oras. Acestia reclama faptul ca multi stapani de caini isi plimba animalele in parcurile unde se joaca si copiii, patrupedele lasand in urma lor mizerie.Mai mult, exista situatii in care oamenii consuma bauturi alcoolice si fumeaza, aruncand diferite amabalaje sau mucuri de tigara pe jos.,,Buna ziua, Este a 3 a oara cand fac sesizare pe tema asta, prin urmare va rog sa gasiti o solutie care sa functioneze. ... citește toată știrea