Clujenii isi lucreaza muschii numai la sala! Doi soferi pregatiti sa traga de fiare si-au lasat masinile pe spatiul verde din fata salii: "Au tupeu"

In ultima vreme, tot mai multi clujeni ajung sa-si parcheze masinile pe unde apuca: pe carosabil, pe trotuare, in locuri nepermise sau pe spatiile verzi.Doi soferi din Cluj-Napoca au reusit sa atraga atentia si ironiile internautilor, dupa ce si-au lasat masinile pe spatiul verde, chiar in fata unei sali de fitness de pe strada Berariei."In Cluj, pe str. Berariei, in fata intrarii la Gym, parcat pe iarba - foarte tare. Suntem la sala, dar nu putem face doi pasi pana la o parcare. N-avem bani, ... citește toată știrea