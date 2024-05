Clujenii isi pot lua ramas bun de la cunoscutul fotograf Mircea Rosca, joi: "Rugamintea familiei este sa NU veniti imbracati in negru"

E doliu in presa clujeana. Fotograful clujean Mircea Rosca a murit in noaptea de duminica spre luni la doar 43 de ani. Inmormantarea va avea loc joi, de la ora 14:00, la Cimitirul Central Turda. Cei care vor sa-si ia ramas bun de la Mircea sunt rugati sa nu vina imbracati in negru.Mircea Rosca va fi dus in dupa-masa aceasta la Capela Cimitirului Central din Turda.Priveghiul va fi marti, 14 mai, si maine de la ora 18:00.Rugamintea familiei este sa NU veniti imbracati in ... citește toată știrea