Clujenii isi risca viata din cauza soferilor iresponsabili care parcheaza pe trotuare, dar autoritatile stau cu mainile in san: "Asteptati o tragedie"

Tot mai multi clujeni sustin ca isi pun zilnic viata in pericol din cauza masinilor parcate ilegal pe trotuarele din Cluj-Napoca. Oamenii se expun unui risc major circuland pe carosabil, insa in unele zone nu au alte solutii.Pe strada Nadasel, in zona de langa raul Somes, pietonii sunt obligati sa ocoleasca vehiculele parcate abuziv, riscand sa fie accidentati. Situatia devine si mai complicata pentru copiii plimbati in carucioare sau pentru persoanele cu handicap.Chiar daca problema a fost ... citește toată știrea