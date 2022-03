Clujenii le trimit bocanci celor care lupta in regiunea Transcarpatia, in Ucraina - FOTO

Clujenii au trimis cu ajutorul Serviciului de Ajutor Maltez 100 de bocanci in Ucraina, in regiunea Transcarpatia."Peste 100 de perechi de bocanci pentru cei care lupta in regiunea Transcarpatia au fost adusi de catre Jurnal de Bine-Voluntar (n.red. grup de voluntari care duc ajutoare la granita de la Sighet, coagulat pe Facebook) si Asociatia IULIA BODEA. Incaltarile vor ajunge la Mukacheve cu sprijinul Serviciul de Ajutor Maltez", anunta cei de la Jurnal de Bine-Voluntar.Asociatia IULIA ... citeste toata stirea