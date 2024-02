Clujenii nu mai suporta "jungla" de cabluri aeriene din oras: "Am ajuns sa nu pot intra in propria curte de cabluri"

Cablurile operatorilor de telecomunicatii creeaza in continuare o imagine dezolanta in Cluj-Napoca. Oamenii au ajuns sa se planga de faptul ca nu mai pot intra in propria curte din cauza acestora.Un clujean care locuieste in cartierul Gruia spune ca a incercat sa vorbeasca cu companiile de telefonie si internet, insa toata lumea ridica din umeri."Sunt locatar pe strada Serpuitoare. De cativa ani, in frontul casei deasupra gardului atarna o sumedenie de cabluri, unele rupte, altele atarnate. ... citește toată știrea