Clujenii nu mai suporta soferii teribilisti si cer masuri urgente: "In curand vor fi victime batrani si copii"

Clujenii trag un semnal de alarma in privinta vitezei excesive cu care soferii circula pe strazile din Cluj-Napoca.De curand, unii dintre locuitorii din oras au atras atentia asupra faptului ca cei care conduc pe strada Crisan, din cartierul Gruia, in special in zona virajului, pericolul este tot mai mare si cer instalarea urgenta a unui limitator de viteza pentru a prevenii tragedii."Cer rapid masuri urgente! Am rugat de mai multe ori montarea unui limitator de viteza pe strada Crisan ... citește toată știrea