Clujenii pot afla mult mai usor ceea ce se va construi langa ei sau in zonele de interes daca isi fac cont pe Ghiseul Unic al Consiliului Judetean Cluj

O noua facilitate este disponibila in aplicatia Ghiseul Unic implemntata in premiera nationala de Consiliul Judetean Cluj. Orice cetatean care locuieste intr-o anumita zona sau doreste sa construiasca intr-o localitate, in aria de competenta urbanistica a Consiliului Judetean, poate fi notificat automat in momentul in care va fi emis un certificat de urbanism sau o autorizatie care priveste respectiva zona, presetata din contul pe care acestia trebuie sa si-l faca in aplicatie.Aceasta noua ... citeste toata stirea