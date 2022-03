Clujenii pot face de maine donatii in alimente si alte produse pentru refugiatii din Ucraina. Ce e nevoie, si unde se poate dona

Clujenii pot face de maine donatii in alimente si alte produse pentru refugiatii din Ucraina.Mai multe initiative civice din Cluj, asociatii si autoritati locale deschid maine mai multe depozite in care clujenii pot face donatii in alimente pentru refugiatii din Ucraina. "Conflictul armat dintre fortele armate ale Ucrainei si cele ale Rusiei a dus la emigrarea masiva a ucrainenilor din tara, precum si la crearea unei situatii exceptionale care poate duce la blocaje de functionare a anumitor ... citeste toata stirea