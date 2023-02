Clujenii pot face donatii pentru victimele tragicelor cutremure din Siria si Turcia, au fost deschise 5 puncte de colectare a donatiilor

Clujenii pot face donatii pentru victimele tragicelor cutremure din Siria si Turcia, soldate cu zeci de mii de morti. Au fost deschise, in Cluj-Napoca, doua puncte de colectare a donatiilor.Cele doua puncte de colectare a donatiilor, deschise de Primarie, sunt in pietele Flora din cartierul Manastur si Hermes din Gheorgheni. "Cei care doresc sa contribuie cu donatii in bunuri, conform solicitarilor Consulatului Turciei, sunt asteptati aici", arata primarul Emil Boc.Pe langa cele doua spatii ... citeste toata stirea