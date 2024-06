Clujenii pot sa se adaposteasca de canicula la rulotele de distibuire a apei, amplasate in Cluj-Napoca. Unde puteti gasi punctele de hidratare

Pe fondul caldurii din ultimele zile autoritatile locale au deschis trei spatii de refugiu, care pot fi folosite de clujeni pentru a se adaposti de canicula.Astfel, clujenii pot sa se racoreasca intr-un spatiu umbros si sa se hidrateze in perioada caniculara anuntata la Cluj-Napoca. De asemenea, aici se pot racori si hidrata si animalele de companie.Punctele de hidratare sunt deschise cel putin in intervalul 12:00-16:00, in urmatoarele locatii:Piata Lucian Blaga, langa Casa de Cultura a ... citește toată știrea