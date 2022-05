Clujenii pot vedea pentru prima data tehnica pentru stins incendiile din istoria Clujului, la Noaptea Muzeelor azi

Clujenii pot vedea pentru prima data tehnica pentru stins incendiile din istoria Clujului, la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, in aceasta seara in cadrul Noptii Muzeelor.Pompierii clujeni prezinta azi o incursiune in trecutul salvatorilor si a modului in care lupta impotriva incendiilor a evoluat de-a lungul timpului. Pentru prima data, ISU Cluj este inclus in circuitul Noaptea Muzeelor, intre orele 17 si 24, interval in care vizitatorii pot observa echipamentele ... citeste toata stirea