Clujenii pot vizita colectia de sute de soiuri de trandafiri din statiunea de cercetare horticola, sambata.Ca de obicei in ultimii ani Statiunea de Cercetare Horticola a Clujului se deschide o data pe an pentru vizitatori, in acest an aceasta se deschide sambata pentru clujeni. Statiunea din cartierul Gheorgheni de zeci de ani o colectie impresionanta de peste 300 de soiuri de trandafiri, inclusiv 46 de soiuri create de-a lungul timpului de catre specialistii Universitatii de Stiinte Agricole ... citeste toata stirea