Clujenii, printre cei mai mari cititori din Romania. Cate carti au cumparat in 2024? Care a fost cea mai vanduta carte

Clujul se numara printre judetele cu cele mai multe carti vandute in anul anterior! Clujenii au achizitionat in 2024, 115,071 carti, potrivit datelor furnizate de Libris.Numarul cartilor vandute a crescut semnificativ comparativ cu anul anterior, clujenii cumarand cu 25% mai multe, fata de 2023.Datele Libris arata ca Brasov este judetul care a inregistrat cea mai crestere in ceea ce priveste achizitia de carte, cu 35% mai multe volume comandate in 2024 fata de 2023. O crestere similara s-a ... citește toată știrea