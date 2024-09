Clujenii privesc cu invidie si alte orase ardelene, nu doar Oradea: "Aruncam un ochi si la Brasov/Diferentele sunt de la cer la pamant" - FOTO

Tot mai multi clujeni isi exprima nemultumirea fata de ritmul in care se dezvolta Cluj-Napoca, comparand orasul cu alte centre urbane din Ardeal, precum Oradea si Brasov. Oamenii vad cum in alte zone se implementeaza proiecte majore de infrastructura si se ridica cartiere faine, aerisite, mai aproape de necesitatile locuitorilor. Clujul pare sa ramana repetent in comparatie cu "fratii" sai transilvaneni.Clujenii spera ca proiectele de succes din alte orase ardelene sa inspire si administratia ... citește toată știrea