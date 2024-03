Clujenii reclama ca o zona foarte circulata din Cluj e plina de oameni beti iar Politia nu intervine: ,,Cand faceti si voi ceva pentru orasul asta?"

In nenumarate ocazii, clujenii s-au plans ca politistii nu actioneaza suficient in zone unde se plimba diferiti indivizi dubiosi, de multe ori in stare de ebrietate sau sub influenta alcoolului, care ajung sa hartuiasca trecatorii, dar si pe cei care locuiesc acolo.O astfel de zona este si cea din apropierea garii, reclama un clujean, unde, spune el, in fiecare zi pot fi observati oameni, care isi petrec timpul in zona si beau.Printre acestia se numara si oameni fara adapost, acest lucru ... citește toată știrea