Clujenii revoltati dupa ce Primaria a permis taierea copacilor din jurul bisericii Sf. Mihail din centrul Clujului

Dupa ce toti oficialii Clujului si-au facut poze la finalul anului in turnul restaurat al Bisericii Sf. Mihail din centrul orasului, acum clujenii spun ca asista la masacrarea vegetatiei din jurul edificiului. De cateva zile au inceput sa se taie arborii care obturau biserica aflata in proces avansat de restaurare (la peste 90%, in cadrul unui proiect de 22 de milioane de lei, termenul de finalizare fiind finalul lunii iunie 2022).In mediile profesionale s-a discutat deja ca arborii - brazi, ... citeste toata stirea