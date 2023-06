Un trotuar lat de 3 metri apare pe strada Dragalina, in contextul in care soferii sufera de-a dreptul in trafic. Un clujean a postat noua "minune" a arhitectilor, iar de acolo s-a iscat o intreaga dezbatere, care arata ca primarul Emil Boc nu mai este atat de iubit de clujeni."Ce prostie! Trei metri de trotuar pentru ce? Se va merge cu caruta pe marginea Somesului? La Cluj orice e posibil, ca doar Clujul e fruncea", a comentat cel care a postat fotografia.Imaginea a fost intens comentata: ... citeste toata stirea