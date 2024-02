Clujenii s-au saturat de muzicantii stradali: "E bloc de locuinte nu Casa de Cultura, e chiar sub geamul nostru"

Clujenii care locuiesc pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 spun ca s-au saturat de "concertele" organizate de muzicantii stradali in zona.Oamenii spun ca sunt deranjati de "galagia" facuta chiar sub geamul lor si cer Primariei sa intervina."Muzicant stradal vioara+boxa pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr 133, in fata magazinului Profi. Nu stim daca are sau nu aprobare sa cante in zona locuintelor dar va reamintim din nou ca domnul canta in fata blocului. E bloc de locuinte nu Casa de Cultura.Va ... citește toată știrea