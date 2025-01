Clujenii s-au saturat de zgomotul facut de o biserica din Marasti: ,,Volumul este deranjant si afecteaza confortul locatarilor"

Slujbele religioase organizate in aceasta perioada nu sunt pe placulul tuturor clujenilor. Ba chiar dimpotriva, zgomotul produs de unele biserici pun in dificultate anumiti oameni care doresc sa se odihneasca.Un astfel de caz are loc si la o biserica ortodoxa din Cluj-Napoca, din zona cartierului Marasti. Un clujean se plange de nivelul ridicat al zgomotului produs de boxele bisericii. Din aceasta cauza, confortul locatarilor din zona este afectat, mai sustine acesta. ... citește toată știrea