Clujenii s-au saturat de zgomotul produs de bubuitul petardelor toata noaptea: ,,Este imposibil de locuit in zona in perioada asta"

Clujenii din aproape fiecare cartier din oras s-au plans in ultimele zile de zgomotul insuportabil produs de bubuitul petardelor in perioada sarbatorilor .Dupa locuitorii din Marasti, Intre Lacuri si Gruia, oamenii care stau pe Valea Chintaului si-au expus si ei nemultumirile in ceea ce priveste zgomotul facut de materialele pirotehnice aruncate ,,pana tarziu in noapte".Deoarece s-a saturat de acest inconvenient, un clujean a solicitat autoritatilor locale sa intervina in speranta ca vor ... citește toată știrea