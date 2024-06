Clujenii ,,se coc" pur si simplu asteptand autobuzul. O statie din centrul Clujului nu ofera nici macar un loc la umbra: ,,Te bate un soare in cap"

Clujenii sunt incurajati mereu de autoritatile locale sa foloseasca mijloacele de transport in comun, insa temperaturile ridicate si lipsa unor piese de mobilier stradal care sa-i protejeze de soare fac acest lucru imposibil pentru o mare parte dintre ei.De exemplu, in centrul Clujului, la statia Opera, loc de unde multi clujeni iau autobuzul pentru a ajunge in cartiere precum Buna ziua sau Zorilor, nu exista pic de umbra. Clujenii se plang ca sunt nevoiti sa astepte mijloacele de transport in ... citește toată știrea