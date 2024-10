Clujenii se plang ca respira aer toxic in fiecare dimineata! Clujul e in topul rusinii in ceea ce priveste calitatea aerului: ,,Pierdem ani din viata"

Calitatea aerului din oras lasa de dorit, mai ales in diminetile reci, sustin clujenii.Un clujean spune ca, in fiecare dimineata, mirosul de fum este aproape insuportabil.Efectele aerului poluat sunt foarte ingrijoratoare pentru clujeni, mai ales pentru cei care se confrunta deja cu probleme respiratorii sau care fac parte din categorii de risc, precum batranii sau copiii.,,Calitate aer foarte proasta in diminetile reci: aer irespirabil, se simte miros puternic de fum in fiecare dimineata ... citește toată știrea