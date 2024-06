Clujenii se plang ca unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Cluj a ajuns ,,un mare nor de fum'' din cauza fumatorilor

Zilele acestea, in Cluj are loc TIFF, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului.Unii clujeni spun insa ca, placerea vizionarii unei proiectii de film a ajuns sa fie umbrita de cei care fumeaza non-stop.Un clujean a reclamat, intr-o postare de pe un forum, ca intreg festivalul a ajuns sa miroase doar a fum si a venit cu solutia ca zona de proiectie sa fie impartita in doua sectiuni, una pentru nefumatori iar cealalta pentru cei care fumeaza.,,La TIFF in aer liber se ... citește toată știrea