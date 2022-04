Clujenii se PLANG de "minunatul parc" al Tineretului, inaugurat recent! Nu sunt parcari si grupurile sociale sunt inchise - FOTO

Clujenii au luat cu asalt Parcul Tineretului, inaugurat recent de Primaria Cluj-Napoca, si s-au lovit de probleme si lucruri facute fara niciun plan.Parcul Tineretului din Iris nu are parcari suficiente"Duminica 17.04.2022. Ora 15.00. Lume multa si grupurile sociale erau inchise. Nu era niciun cos de gunoi in tot parcul. Strada Voronet a fost asaltata de masini, trotuarele ocupate, parcari la intrare in parc dinspre voronet = 0. Oras de 5 stele - ultima fita de parc, dar conditii zero", ne-a ... citeste toata stirea