Clujenii se pot bucura in sfarsit de soare. Meteorologii anunta vreme calda in judetul Cluj pentru urmatoarele doua saptamani

Luna mai a venit cu temperaturi ridicate dar si cu ploi sporadice, astfel ca, vremea continua sa se mentina calda in decursul urmatoarelor doua saptamani in intreaga tara, insa, ploiele vor aparea si ele.Vremea va continua sa se mentina calda si in urmatoarele doua saptamani ale lunii mai. Temperaturile vor urca usor in intreaga tara, iar precipitatiile sub forma de ploaie vor aparea perioadic pe intreg teritoriul Romaniei, transmite Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).In zona ... citeste toata stirea