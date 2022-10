Clujenii se vor intalni duminica in centrul orasului pentru a protesta impotriva scumpirilor

Duminica, 9 octombrie, se anunta proteste in toata tara din cauza scumpirilor la alimente, carburanti si gazONG-ul "Romania iese in strada" va protesta pentru "preturile crescute la alimente, carburanti, energie si gaz". Organizatia, sustinuta de AUR, anunta manifestari in toata tara, inclusiv in Cluj, in cursul zilei de duminica."La Cluj, protestul va avea loc in Piata Avram Iancu, incepand cu ora 14.00. Grupul de initiativa civica, *Romania iese in strada*, anunta organizarea de proteste in ... citeste toata stirea