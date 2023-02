Clujenii si-au rupt picioarele pe trotuarele inghetate bocna. Practic a fost un patinoar in tot Clujul, oamenii au ajuns la Urgente

Peste 200 de pacienti au suferit fracturi la membrele inferioare in ultimele zile, din cauza poleiului care s-a depus pe trotuare in judetul Cluj. Codul Galben de ninsori si viscol le-a luat pe autoritati prin surprindere in luna februarie, iar situatia nu s-a schimbat nici dupa ce ninsorile s-au oprit. Oamenii au patinat la propriu pe strazile Clujului."In ultimele trei zile la Camera de Garda Ortopedie s-au prezentat un numar de 208 pacienti, multi dintre ei prezentand semnele unor fracturi, ... citeste toata stirea