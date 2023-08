O clujeanca i-a prins "in flagrant" pe gunoierii de la Supercom in timp ce aruncau la comun deseurile colectate chiar de catre ea, selectiv. Compania a pus mana pe contractul de salubritate de pe tot judetul Cluj si s-a angajat sa colecteze selectiv cu masini speciale, insa clujenii au semnalat mai multe situatii in care lucrurile stau altfel.Gunoierii de la Supercom nu dai doi bani pe eforturile oamenilor de a colecta selectiv sau de a cantari gunoaiele adunate."Despre colectarea selectiva a ... citeste toata stirea