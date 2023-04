O clujeanca in varsta de 70 de ani a fost calcata vineri, 21 aprilie, de un sofer pe trotuarul de pe strada Fabricii, care a dat cu spatele si a trecut peste ea. Situatia este grava si pe alte trotuare din Cluj-Napoca, unde se parcheaza si soferii circula punand in pericol viata pietonilor.Cititorii Stiri de Cluj ne-au atras atentia ca si pe Bulevardul Nicolae Titulescu trotuarul este folosit drept parcare si pietonii sunt in permanent pericol."Un caz concret este Bulevardul Nicolae Titulescu, ... citeste toata stirea