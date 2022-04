Clujenii sunt indemnati sa treaca pe la Gara si sa duca oua rosii refugiatilor ucraineni care sunt in tranzit la miezul noptii

Voluntarii de la asociatia "O Masa Calda" au pregatit oua rosii pentru refugiatii ucraineni, care in timpul noptii vor fi in tranzit prin gara din municipiul Cluj-Napoca. Un gest frumos, pe care clujenii il pot face pentru a le aduce refugiatilor un pic de bucurie celor care continua sa-si lase viata pe care o aveau inainte de razboi."In trenurile de noapte, cand voi veti fi la Inviere, vor fi in jur de 200 de refugiati in tranzit prin gara CFR din Cluj-Napoca. Voluntarii #omasacalda au ... citeste toata stirea