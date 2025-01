Clujenii sunt revoltati de parcarile neregulamentare din Marasti si cer interventia autoritatilor: "Va rugam sa le ridicati"

Clujenii care traiesc in cartierul Marasti isi exprima nemultumirea fata de problema parcarilor neregulamentare, care, in fiecare zi creeaza blocaje atat in trafic, cat si pentru pietoni.Cele mai recente sesizari vizeaza strazile Cernavoda si Scortarilor, unde masinile parcate dupa bunul plac creaza probleme serioase."Masinile parcate ... citește toată știrea