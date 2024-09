Clujenii trebuie sa scoata cei mai multi bani din buzunare pentru TAXI. Cum arata tarifele in alte orase din Romania

Traficul aglomerat din oras poate sa fie frustrant, atat pentru soferi, cat si pentru pietoni. O varianta pentru a scapa de condus este sa apelezi la un taxi. Insa, tarifele in Cluj-Napoca, fata de alte orase mari din Romania, sunt foarte ridicate, mai ales pe timp de noapte.Mai exact, preturile stabilite de catre primarie sunt ,,4.05 lei pe zi, 4.74 pe noapte, per kilometru", potrivit unei firme de taxi din Cluj-Napoca.Daca ne uitam la alte orase mari din Romania, putem observa ca in Cluj ... citește toată știrea