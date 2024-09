Clujenii vor avea parte de covrigi si placinte la Aeroportul International "Avram Iancu". A fost scos la licitatie un spatiu pentru simigerie

Pe Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj urmeaza sa apara o zona pentru activitati de alimentatie publica, mai exact simigerie, in zona plecari. Un loc destinat pentru aceasta activitate a fost scos la licitatie publica.Un spatiu de inchiriat destinat desfasurarii activitatii de alimentatie publica - simigerie, a fost scos la licitatie publica de catre Aeroportul International Avram Iancu Cluj.Spatiu are o suprafata totala de 13mp, fiind situat in terminalul pasageri plecari, in zona ... citește toată știrea