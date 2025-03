Clujenii vor avea un loc amenajat unde isi vor putea inmormanta animalele de companie. Unde va fi noul cimitir

Autoritatile locale din Cluj-Napoca vor amenaja un cimitir special in care oamenii isi vor putea inmormanta animalele de companie. Acesta va fi amplasat in zona Valea Garbaului si va fi cuprins intr-o padure-parc, care se va intinde pe doua hectare.Proiectul se afla inca in stadiul de proiectare, iar primaria urmeaza sa obtina avizul de mediu. Astfel, pana pe 15 martie, persoanele interesate de acest proiect pot trimite autoritatilor propuneri, comentarii sau sugestii. Acest lucru se poate ... citește toată știrea