Clujenii vor plati mai mult pentru o cursa cu taxiul in Cluj-Napoca. Vezi care sunt noile tarife

Clujenii vor plati mai mult pentru o cursa cu taxiul in "orasul de cinci stele". Municipalitatea a stabilit deja noile tarife.Consilierii Loclai au aprobat noile tarife in sedinta de marti, 27 decembrie 2022, dupa ce ultima oara cand preturile au fost ajustate in aprilie. Atunci au crescut de la 2,95 lei/km la 3,11 lei/km pe timp de zi si de la 3,25 lei/km la 3,43 lei/km pe timp de noapte. Inainte de aceasta ultima majorare din primavara, municipalitatea a majorat tarifele pentru taxi iniante ... citeste toata stirea