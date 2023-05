Primaria promite noi linii de transport care vor circula pe timp de noapte. Decizia vine dupa ce mai multi activisti civici au cerut administratiei locale sa identifice o solutie in acest sens. In prezent, o singura linie de transport public de noapte circula pe strazile orasului, pe axa Est-Vest, doar pana la ora 01:00."Vom avea transport de noapte si il vom anunta in perioada urmatoare. Trebuie sa ne corelam capacitatile de infrastructura. Toate aceste autobuze vin in plus, nu se iau de ... citeste toata stirea