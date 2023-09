Clujul a ajuns orasul in care si mersul la facultate e pentru bogati.Mare le-a fost surpriza masteranzilor de la Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii (FSPAC) din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" cand si-au vazut orarele de anul acesta, in care au aparut zeci de seminare si cursuri incepand cu ora 14:00, adica fix in timpul unui program normal de munca. Asadar, cum ar putea un student masterand sa supravietuiasca intr-un oras atat de scump ca si Clujul, fara sa ... citeste toata stirea